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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Tunceli Valisi Sonel: İyi ki varsınız

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılını kutladı.

İlhami Erkılıç,Haydar Toprakçı   | 06.04.2020
Tunceli Valisi Sonel: İyi ki varsınız

Erzurum

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılını kutladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kutlama mesajında, AA'nın doğru ve tarafsız habercilik alanında önemli bir görevi üstlendiğini belirterek, AA'nın, Milli Mücadele yıllarında halkın doğru bilgilendirilmesi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsattı.

AA'nın, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın her anına tanıklık ettiğini belirten Çakmak, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan ve kuruluşundan bu yana tarafsız ve doğru haber yapmayı ilke edinen, dün olduğu gibi bugün de tüm dünyada yerli ve milli sesimiz olan AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Çakmak, halkın güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren AA'nın, kuruluşundan bu yana her zaman güvenilir bir kaynak olduğunu vurgulayarak, AA'nın büyük özveri ve emekle yayımladığı haberlerin, dünya ve Türkiye'de takdirle karşılandığını aktardı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "İyi ki varsınız" ifadesini kullandı.

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