Wildberries'ten yapılan açıklamada, Moskova bölgesine yönelik saldırı sırasında İHA parçalarının lojistik tesisinin duvarına isabet ettiği belirtildi.

Tesiste oluşan hasarın kısa sürede giderildiği kaydedilen açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanların önceden tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, tesisteki ürünlerin saldırıdan zarar görmediği ifade edildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da bölgeye yönelik geniş çaplı İHA saldırısı düzenlendiğini, hava savunma sistemleriyle 150'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Rusya: Moskova bölgesine gönderilen 620 İHA'dan 180'i etkisiz hale getirildi

Öte yandan Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece Moskova bölgesine gönderilen 620 insansız hava aracından (İHA) 180'inin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını belirten Sobyanin, "Dün akşam saatlerinden bugün saat 05.00'e kadar Moskova bölgesine doğru 620 İHA uçtu. Bunlardan 180'i bölge üzerinde yok edildi." ifadesini kullandı.

Sobyanin, vurulan İHA parçalarının düştüğü noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da sosyal medya hesabından, bölgenin gece yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Bölgenin birçok noktasında sivil altyapının hasar gördüğünü ifade eden Vorobyov, saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik saldırılarında 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ukrayna'ya ait 791 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 791 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'ların, Moskova, Azak Denizi ve Karadeniz'in de aralarında olduğu çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.





