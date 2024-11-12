60 saniyede ekonomide bugün (12 Kasım 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📔 İklim kanunu TBMM'ye geliyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 12, 2024
💵 Cari işlemler hesabı 4 aydır fazla veriyor
📈 Bitcoin yükseliş, altın düşüş eğiliminde
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/OEQZTLqpsc