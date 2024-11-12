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Ekonomi

AB, Apple'dan hizmetlerinde coğrafi engellemeyi kaldırmasını istedi

Avrupa Birliği (AB), Apple'dan App Store, Apple Arcade, Müzik, iTunes Store, Kitaplar ve Podcast gibi hizmetlerde coğrafi engelleme uygulamasına son vermesini talep etti.

Ata Ufuk Şeker  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
AB, Apple'dan hizmetlerinde coğrafi engellemeyi kaldırmasını istedi

Brüksel

AB Komisyonu ve üye ülke otoritelerini bir araya getiren Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı, Apple Medya Hizmetleri'nin Avrupa'da yasaklanmış coğrafi engelleme uygulaması konusunda bilgilendirildiğini açıkladı.

Açıklamada, Apple hizmetlerinde, çevrim içi erişim, ödeme yöntemleri ve indirmede Avrupa tüketicilerine ikamet yerlerine göre hukuka aykırı bir şekilde ayrımcılık yapan çeşitli sınırlamalar tespit edildiğine işaret edilerek, Apple'dan App Store, Apple Arcade, Müzik, iTunes Store, Kitaplar ve Podcast uygulamalarını AB'nin coğrafi engelleme karşıtı kurallarıyla uyumlu hale getirmesi istendiğine dikkat çekildi.

AB kuralları kapsamında, müşterilere farklı bir üye ülkeden mal ve hizmet satın almak istediklerinde uyruk, ikametgah veya kuruluş yeri temelinde haksız ayrımcılık yapılamayacağı anımsatılan açıklamada, Apple'ın tespit edilen sorunlu coğrafi engelleme uygulamalarını düzeltmeye yönelik taahhütleri bir ay içinde sunması gerektiği, aksi halde yaptırımlar söz konusu olabileceği kaydedildi.

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