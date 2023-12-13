60 saniyede ekonomide bugün (13 Aralık 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💬Bakan Kacır, yapay zeka alanında desteklenen proje sayısını açıkladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 13, 2023
🏍️Motosiklet satışına da "6 ay ve 6 bin kilometre" şartı getirildi
📈Küresel piyasalarda gözler, Fed'in faiz kararında
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/BXL9vAT5Ko