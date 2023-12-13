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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki Spartak Trnava maçı öncesi son antrenmanını kulüp tesislerinde gerçekleştiriyor
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (13 Aralık 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
60 saniyede ekonomide bugün (13 Aralık 2023)

Ankara
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