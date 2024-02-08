60 saniyede ekonomide bugün (08 Şubat 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📊Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 8, 2024
📌TCMB Başkanı Karahan'dan "parasal sıkılıkta kararlılık" vurgusu
📊AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
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