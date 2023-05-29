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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
60 saniyede bugün (29 Mayıs 2023)

Başkentte sağanak nedeniyle su basan yollarda araçlar mahsur kaldı
Bilecik'te şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Emine Erdoğan'dan İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü paylaşımı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümünü kutladı

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