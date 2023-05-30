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İstanbul’un fethi, şehre nasıl bir kültürel miras bıraktı?

Ümmühan Atak  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
İstanbul’un fethi, şehre nasıl bir kültürel miras bıraktı?

İstanbul’un fethinin 570. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet’i, ideallerini ve bugüne kalan kültür mirasını, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr Haşim Şahin ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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