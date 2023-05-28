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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
60 saniyede bugün (28 Mayıs 2023)

YSK Başkanı Yener: Kurulumuza şu ana kadar yansıyan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevlilere "sandıklara sahip çıkın" çağrısı
Hastalar, sağlık ekiplerince sandıklara götürülerek oylarını kullandı
Kayseri'de sağanak etkili oldu
Ankara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemindeki seviyeyi aştı

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