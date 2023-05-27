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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
60 saniyede bugün (27 Mayıs 2023)

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda yurt dışındaki seçmenlerin kullandığı oy sayısı 1 milyon 920 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal ile Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti
UNESCO'da plastik kirliliğini konu alan üst düzey etkinlik başladı
Ankara otobüs terminalinde seçim hareketliliği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye yükselen ekonomiler içerisinde çok önemli avantajlar elde edecek

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