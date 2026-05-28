İranlı yetkili, Trump'ın tehditleriyle "kırmızı çizgilerinden" geri adım atmayacaklarını belirtti

Ahmet Dursun
28 Mayıs 2026•Güncelleme: 28 Mayıs 2026
Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "İran, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın söylemleriyle uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyumu elinde bulundurması, Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacak." ifadelerini kullandı.
Azizi, Trump'ın "stratejik çıkmazdan bir çıkış yolu aradığını ve tehditler savurmak ile anlaşma çağrısı yapmak arasında gidip geldiği" değerlendirmesinde bulundu.