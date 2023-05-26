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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ediyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da Bem-Bir-Sen öğretmenleri ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
60 saniyede bugün (26 Mayıs 2023)

Kayseri'de sağanak etkili oldu
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim: Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 55,62'ye yükseldi
New York'taki Türkevi’ne levyeyle saldıran zanlı Amerikan polisince yakalandı
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşü sürüyor
Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlerin tek kurtuluşu Türk adaletine teslim olmak

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