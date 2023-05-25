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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamalarda bulunuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
60 saniyede bugün (25 Mayıs 2023)

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Gençler, İstanbul'da gerçekleşecek "NEXT by TRT World Forum"da bir araya gelecek
Trabzon'da sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Jakoben zihniyet, 'Büyük Türkiye'ye engel olmaya gayret sarf etmektedir
Başkentte sağanak etkili oluyor

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