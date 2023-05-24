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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
60 saniyede bugün (24 Mayıs 2023)

Külotlu çorapla işlenen cinayette şarkıcı genç kızla babasına dava açıldı
Terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Türkiye komitesi sorumlusu" 16 yıl 3 ay hapse çarptırıldı
Muğla'da sağanak nedeniyle kara yolunda çökme oluştu
Kocaeli’de "mavi bayraklı" plaj sayısı 9'a yükseldi
Milli Savunma Bakanı Akar, hudut güvenliğine yönelik eleştirilere yanıt verdi

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