Dolar
19.86
Euro
21.38
Altın
1,973.26
ETH/USDT
1,850.80
BTC/USDT
27,241.00
BIST 100
4,470.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
60 saniyede bugün (23 Mayıs 2023)

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Pazar'da yapıldı
Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarının tahliyelerine itiraz reddedildi
Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar ve sağanak etkili oldu

Benzer haberler

60 saniyede bugün (23 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (23 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (22 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (21 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (20 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (20 Mayıs 2023)
60 saniyede bugün (19 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (19 Mayıs 2023)
60 saniyede bugün (18 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (18 Mayıs 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet