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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
60 saniyede bugün (11 Mayıs 2024)

AK Parti Sözcüsü Çelik, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını değerlendirdi
Meteorolojiden Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyi için kuvvetli yağış uyarısı
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara Üniversitesinde Filistin'e destek yürüyüşü
Türk hava sahasında verilen meteorolojik hizmetlere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

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