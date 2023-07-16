Dolar
26.19
Euro
29.41
Altın
1,955.66
ETH/USDT
1,936.10
BTC/USDT
30,379.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Çanakkale’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
60 saniyede bugün (16 Temmuz 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Bekit'in ailesine başsağlığı diledi
Hakkari'deki Cilo buzullarında kayıp 4 kişi bulundu, 2'si kurtarıldı, 2'sinin kurtarılması için çalışma sürüyor
Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Alman Bild gazetesinden Türkiye-Yunanistan ilişkilerine övgü
Mersin Gülnar'da orman yangını

Benzer haberler

60 saniyede bugün (16 Temmuz 2023)

60 saniyede bugün (16 Temmuz 2023)

60 saniyede bugün (15 Temmuz 2023)

60 saniyede bugün (14 Temmuz 2023)

60 saniyede bugün (13 Temmuz 2023)

60 saniyede bugün (13 Temmuz 2023)
60 saniyede bugün (12 Temmuz 2023)

60 saniyede bugün (12 Temmuz 2023)
60 saniyede bugün (11 Temmuz 2023)

60 saniyede bugün (11 Temmuz 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet