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Çanakkale’de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
60 saniyede bugün (17 Temmuz 2023)

Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında tutuklu sanıklar ifade verdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 81. sayısını yayımladı
FETÖ'nün Afrika'daki okulunda üst düzey yöneticilik yapan sanığa dava
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

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