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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
60 saniyede bugün (18 Temmuz 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Gazeteci Merdan Yanardağ'a 8 yıl 2 aya kadar hapis talebi
Bakan Koca: Trabzon Şehir Hastanesinin yapımı hızla devam ediyor
MSB, MKE'nin kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi
Sultangazi'de ormanlık alanlarda helikopter destekli denetim yapıldı

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