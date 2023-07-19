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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
60 saniyede bugün (19 Temmuz 2023)

Emine Erdoğan, BAE'de Kadınlar Genel Birliğini ziyaret etti
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı
AnadoluJet'in Ankara-Londra seferleri başladı
STK'ler Türkiye'nin AB üyelik hedefini destekleyen mektubu AB yetkililerine iletti

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