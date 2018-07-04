60 saniyede bugün (04 Temmuz 2018)

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Anadolu Ajansı
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'te
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Osmaniye'deki silahlı saldırıda 15 gözaltı
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Hatay'da kaybolan Ufuk'u arama çalışmaları sürüyor
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Kesin seçim sonuçları açıklandı
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FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu: 7 gözaltı
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dünya
Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü
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Bu yıl 11 binden fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı
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İsrail'in eylemlere müdahalesinde 84 gazeteci yaralandı
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'İran'ın Basra Körfezi'ni kapatması uluslararası sorun olur'
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AP raporunda Kıbrıs şartı
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ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı
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Sudan ile ticarette yeni dönem
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Amazon'dan 36 saat sürecek büyük indirim
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Çatısındaki güneş paneliyle para kazanmaya başladı
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Bal bu yıl bol olacak
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spor
Rusya 2018
Yıldızların kupa macerası son buldu
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Dünya Kupası'nda favoriler eleniyor
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Dünya Kupası'nı renklendirenler
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İngiltere penaltılarda ilk kez güldü
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futbol
Futbolda profesyonel liglerin fikstür çekimi tarihleri belli oldu
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'Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz'
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Fenerbahçe'de Ali Koç rüzgarı sürüyor
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Antalyasporlu 3 oyuncudan Türkiye'ye Avrupa Şampiyonası desteği
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basketbol
Rondo'nun yeni durağı Lakers
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Fenerbahçe Doğuş'un yıldızı NBA'de
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Potada milliler Dünya Kupası yolunda
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NBA'de tarihi transfer
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dünyadan spor
UEFA'dan PSG kararı
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Arsenal'de 10 numara Mesut'un
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Löw Almanya Milli Takımı'nın başında kalacak
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Rondo'nun yeni durağı Lakers
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kültür sanat
Duygu dünyamızda izler bırakan şair: Erdem Bayazıt
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Dünyada benzeri yok
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Kemal Sunal vefatının 18. yılında anıldı
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Sinemada komediye yoğun ilgi
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İrlandalı rock yıldızı Bono'dan BM, AB ve NATO yorumu
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analiz haber
Batı'nın 'yardım' tanımı kolonyalizmin ürünü
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Enerji koridoru ve enerji merkezi olma tartışmaları arasında TANAP
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Münbiç uzlaşısı neyin işareti?
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Merkel'in mülteci açmazı
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Mısır darbe rejiminin bedelini ödüyor
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infografik
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Kudüs'ün doğusunda gerginlik
Akdamar Adası içme suyuna kavuşuyor
İsrail askerleri Kudüs'ün doğusunda Filistinlilere ait 40 ev ve ağılı yıktı
Antalya'da hava sıcaklığı 42 dereceye ulaştı
Mitolojideki "nazar boncuğu" Medusa ziyaretçilerini bekliyor
video
son eklenenler
CHP Parti Sözcüsü Tezcan: "Gündemimizde kurultay yok"
"İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale"
İnce'den YSK'nin kesin seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
YSK Başkanı Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
60 saniyede bugün
60 saniyede bugün (04 Temmuz 2018)
60 saniyede bugün (03 Temmuz 2018)
60 saniyede bugün (02 Temmuz 2018)
60 saniyede bugün (29 Haziran 2018)
insana dair
Yanık izleri nedeniyle dışlanan küçük kız tedavi olmak istiyor
Konserve kutusundan ayakla okuma azmini yaşatıyor
Mardin'den Aydın'a uzanan basketbol aşkı
Yüzlerce yıllık sanatı yaşatıyor
özel dosyalar
- fetönün kodları
FETÖ'nün Kodları: Hüseyin Korkmaz
FETÖ'nün Kodları: Kemal Batmaz
FETÖ'nün Kodları: Harun Biniş
FETÖ'nün Kodları: Mithat Aynacı
- darbe üssünde o gece
Darbe Üssünde O Gece: Müslim Macit
Darbe üssünde o gece: Mehmet Fatih Çavur
Darbe üssünde o gece: Ahmet Tosun
Darbe üssünde o gece: Mustafa Mete Kaygusuz
- ifadeler ve gerçekler
İfadeler ve Gerçekler: Cemal Turgut
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Dişli
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Partigöç
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı İlhan Talu
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son dakika
son dakika
60 saniyede bugün (04 Temmuz 2018)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
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60 saniyede bugün
04.07.2018
özel
Arşiv
60 saniyede bugün (04 Temmuz 2018)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
04.07.2018
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60 saniyede bugün (04 Temmuz 2018)
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60 saniyede bugün (04 Temmuz 2018)
seçim 2018
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