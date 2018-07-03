60 saniyede bugün (03 Temmuz 2018)

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Anadolu Ajansı
Türkiye
Şanlıurfa'daki FETÖ davasında sanıklar hapis cezasına çarptırıldı
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Erzurum merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
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FETÖ'den 'Öğrencilerle ilgilenmeye devam edin' talimatı
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Bahis sitesi reklamı alan 'Youtube fenomenleri'ne operasyon
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Güneydoğu'da sıcaklık 45 dereceyi aştı
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dünya
Çin'de sel felaketi: 16 ölü
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BM'den Karadavi'nin kızının serbest bırakılması çağrısı
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Ruhani'den ABD'ye 'petrol' tepkisi
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Münbiçlilerden Türk askerine çağrı
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California'daki yangın etkisini artırıyor
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ekonomi
Borsa, günü düşüşle tamamladı
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Ekonomistler enflasyon verilerini değerlendirdi
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'Boğazın 2. gerdanlığı'ndan 8,4 milyar liralık gelir
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Memur ve emeklinin zamlı maaşı belli oldu
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Patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş
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spor
Rusya 2018
Muslera ve Vida yoluna devam ediyor
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Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı sona eriyor
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Belçika uzatmalarda bulduğu golle çeyrek finalde
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Brezilya çeyrek finalde
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futbol
Arsenal'de 10 numara Mesut'un
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Löw Almanya Milli Takımı'nın başında kalacak
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Trabzonspor'da Aytaç Kara'nın sözleşmesi feshedildi
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'Yeni bir heyecan ve yeni bir sezon'
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basketbol
Rondo'nun yeni durağı Lakers
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Fenerbahçe Doğuş'un yıldızı NBA'de
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Potada milliler Dünya Kupası yolunda
özel
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NBA'de tarihi transfer
özel
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dünyadan spor
Arsenal'de 10 numara Mesut'un
özel
Arşiv
Löw Almanya Milli Takımı'nın başında kalacak
özel
Arşiv
Rondo'nun yeni durağı Lakers
özel
Arşiv
'Üç büyükler'in verim alamadığı İspanyol futbolcular
özel
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kültür sanat
Kemal Sunal vefatının 18. yılında anıldı
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Sinemada komediye yoğun ilgi
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İrlandalı rock yıldızı Bono'dan BM, AB ve NATO yorumu
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Megan Fox belgesel çekimi için Çanakkale'de
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Türk sinemasının komedi ustası: Kemal Sunal
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analiz haber
Merkel'in mülteci açmazı
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Mısır darbe rejiminin bedelini ödüyor
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AB-ABD ticaret savaşı alevleniyor
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AB'nin sığınmacı politikası iç siyasete esir oldu
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Mısır'da darbe, ekonomik istikrar ve demir parmaklıklar
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infografik
fotoğraf
Güneydoğu'da sıcaklık 45 dereceyi aştı
Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor
Anneleri ölen yavru kedilere 96 yaşındaki nine sahip çıktı
AA FETÖ'nün Pensilvanya'daki "hamisini" buldu
Başbakan Yıldırım veda ziyaretlerinde bulundu
video
son eklenenler
AA FETÖ'nün Pensilvanya'daki 'hamisini' buldu
60 saniyede bugün (03 Temmuz 2018)
Mısır’daki askeri darbenin üzerinden 5 yıl geçti
Pedal çevirerek hacca gidiyorlar
60 saniyede bugün
60 saniyede bugün (03 Temmuz 2018)
60 saniyede bugün (02 Temmuz 2018)
60 saniyede bugün (29 Haziran 2018)
60 saniyede bugün (28 Haziran 2018)
insana dair
Yanık izleri nedeniyle dışlanan küçük kız tedavi olmak istiyor
Konserve kutusundan ayakla okuma azmini yaşatıyor
Mardin'den Aydın'a uzanan basketbol aşkı
Yüzlerce yıllık sanatı yaşatıyor
özel dosyalar
- fetönün kodları
FETÖ'nün Kodları: Hüseyin Korkmaz
FETÖ'nün Kodları: Kemal Batmaz
FETÖ'nün Kodları: Harun Biniş
FETÖ'nün Kodları: Mithat Aynacı
- darbe üssünde o gece
Darbe Üssünde O Gece: Müslim Macit
Darbe üssünde o gece: Mehmet Fatih Çavur
Darbe üssünde o gece: Ahmet Tosun
Darbe üssünde o gece: Mustafa Mete Kaygusuz
- ifadeler ve gerçekler
İfadeler ve Gerçekler: Cemal Turgut
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Dişli
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Partigöç
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı İlhan Talu
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60 saniyede bugün (03 Temmuz 2018)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
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60 saniyede bugün
03.07.2018
özel
Arşiv
60 saniyede bugün (03 Temmuz 2018)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
03.07.2018
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60 saniyede bugün (03 Temmuz 2018)
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60 saniyede bugün (03 Temmuz 2018)
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