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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
60 saniyede bugün (15 Temmuz 2023)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "15 Temmuz" paylaşımı
"Biz81'iz" video arşiv projesi Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gösteriliyor
Türkiye'deki yabancı misyonlardan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
Bakan Yardımcısı Serim'den ABD'deki 2 belediyenin 15 Temmuz'u tanımasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya "Cennet Vatan" belgeselini paylaştı

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