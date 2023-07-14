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Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
60 saniyede bugün (14 Temmuz 2023)

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da nem oranının yükselmesiyle sıcak hava etkisini artırdı
İstanbul'da "15 Temmuz Bağlamında Sivil Toplumun Önemi" paneli düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 15 Temmuz ruhu geleceğimizin sigortasıdır
Şanlıurfa'da köpeğin saldırısına uğrayan 3 çocuk tedavi altına alındı

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