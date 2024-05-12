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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
60 saniyede bugün (12 Mayıs 2024)

Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
Yurdun doğu kesimindeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Bakan Uraloğlu: Depremden etkilenen illerimizde 210 kilometre uzunluğunda yolun yapım çalışmalarını sürdürüyoruz
Adana'da sağanak etkili oluyor
Adana'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

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