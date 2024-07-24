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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
60 saniyede bugün (24 Temmuz 2024)

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ayasofya'nın ibadete açılışının 4'üncü yılı mesajı
GÖKBEY, İngiltere'de üçüncü uçuş gösterisini tamamladı
RTÜK'ten "Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı yapıma ceza
Türkiye'den, Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki faaliyetlere ilişkin paylaşım

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