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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen, Türkiye’nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, Londra’da düzenlenen Farnborough Airshow'da, uçuş gerçekleştiriyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
60 saniyede bugün (23 Temmuz 2024)

Muğla'da evde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında hayatını kaybeden mühendisin cenazesi defnedildi
Diyarbakır'da ambulans helikopter kalça kemiği kırılan 79 yaşındaki hasta için havalandı
Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
Arnavutköy'de denizde oluşan hortum kameraya yansıdı

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