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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Şeref Holü'nde "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" temalı artırılmış gerçeklik teknolojisi içeren fotoğraf sergisinin yanı sıra, Zeki Ünal imzalı "15 Temmuz Direnişinden Tuvale Yansıyanlar" yağlı boya çalışması ile TBMM Şeref Kapısı önünde darbe girişiminde tankların altında ezilerek hasar gören araçlardan oluşan serginin açılışını yaptı.

TBMM Başkanı Yıldırım'ı Şeref Kapısı önünde AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve çok sayıda milletvekili karşıladı. Halka açık yapılan etkinliklerde binlerce vatandaş Yıldırım'a ve sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta konuşan Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci seneidevriyesini idrak ettiklerini belirterek, "Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıl dönümüdür; hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği, TBMM'nin gurur günüdür. Gurur gününüz kutlu olsun." diye konuştu.

"Alçak FETÖ tarafından devletin uçaklarının, helikopterlerinin, silahlarının, asker kılığına girmiş terör elemanlarınca gasp edildiğini" vurgulayan Yıldırım, o gece milletin asil vatandaşlarına, masum insanlara karşı kurşunların ve bombaların yağdığını söyledi.

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"O geceyi, aziz Türk milleti bu yüce Meclisin altında bulunan vatansever milletvekillerimizi asla unutmayacaktır. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Şair ne diyor; Yaşamaz ölümü göze almayan / Zafer, göz yummadan koşana gider /

Bayrağa kanının alı çalmayan / Gözyaşı boşana boşana gider.

İki yıl önce beklemediğimiz bir anda büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Gecenin bir saatinde Ankara semalarında, İstanbul semalarında uçak sesleriyle sarsıldık. Şaşkınlığımızı üzerimizden atmadan helikopterlerden yağmur gibi yağan kurşunlara maruz kaldık. Sokaklarda tankların, zırhlı araçların gürültüsü ile ürperdik ancak şaşkınlığımızı hemen attık ve millet olarak ayağa kalktık. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indik. O gece sizler ay yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz. O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. O gece hep bir olduk, beraber olduk, tek yürek olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye olduk."

Yıldırım, FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı olan geçen yıl Gazi Meclisin özel gündemle toplandığını, bu yıl ise milletin evlatlarını TBMM çatısı altında bir araya getirme kararı aldıklarını söyledi.

Bu bağlamda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle bir fotoğraf sergisi açılışı yapacaklarını anımsatan Yıldırım, "Sergi vesilesiyle hürriyetimize, bağımsızlığımıza karşı yapılan ihaneti tekrar hatırlayacağız ve bir kez daha teröre, darbeye karşı millet olarak her zaman karşı olduğumuzu yüksek sesle haykıracağız." dedi.

"O gece meydanlardaydık, birlikteydik, beraberdik"

15 Temmuz gecesinde TBMM çatısı altında iktidarıyla, muhalefetiyle dik bir duruş sergilendiğini vurgulayan Yıldırım, bütünleşmenin aziz hatıralarını söz konusu sergide daha net göreceklerini belirtti.

Bu yıl olduğu gibi bundan sonra da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde milletin Meclisinde halkla bir araya geleceklerini ve darbe girişiminin yıl dönümünü anlamlı bir şekilde hatırlayacaklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu sergide 162 tane anlamlı fotoğraf var. Ayrıca açık mekanda ise o gece tanklarla, zırhlı araçlarla üzerinden geçilen ve birçok şehidimizin canına mal olan araçları da görme imkanımız olacak. İnsan bir kere doğuyor, bir kere ölüyor. Doğum ve ölüm arasındaki hayat denen emanetin haysiyetini, şerefini korumak da bizlere düşüyor. İnsan yaratılanların en şereflisidir. Bizler de zillete karşı izzeti, şirrete karşı şerefimizi korumak için o gece meydanlardaydık, birlikteydik, beraberdik. Kutsal değerlerimizle yaşıyor, kimliğimizi ve kişiliğimizi buna göre inşa ediyoruz."

"Değerlerimizi FETÖ'cü alçakların hain emellerine teslim etmedik"

Yıldırım, vatan, millet, bayrak ve bağımsızlığın aziz Türk milletinin vazgeçemeyeceği en büyük değerler olduğunu vurgulayarak, "Bunlar olmadıktan sonra dünya bizim olsun neye yarar." dedi.

"İşte 15 Temmuz gecesi milli iradenin tecelli ettiği bu çatı altında bir olduk, beraber olduk, birlikte Türkiye olduk." ifadelerini kullanan Yıldırım, "mukaddes değerleri FETÖ'cü alçakların hain emellerine teslim etmediklerini" ve 15 Temmuz gecesi Meclisin bir kez daha gazi olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Yıldırım, şöyle devam etti:

"15 Temmuz 2016'da bütün dünyaya örnek gösterilecek bir direniş ortaya koyduk. Başarıyla verdiğimiz mücadelenin Başkomutanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. Yine 26. Dönem Meclis Başkanımız İsmail Kahraman da o gece bu Yüce Meclisi açık tutmuş ve milletvekilleriyle, bu alçak kalkışmaya meydan okumuştur. O gece Meclisimize sahip çıkan, her türlü tehlikeye karşı bu Gazi Meclisi terketmeyen bütün milletvekillerimize bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gazi Meclisimizin çalışanları olarak gurur duyacağımız bir tarih yazdık. Bundan sonra benzer bir olay olduğunda hiç şüpheniz olmasın ki, bu aziz millet ve bu milletin vekilleri aynı şekilde dik duracak, aynı karşılığı verecektir. Vatanımızın, milletimizin bütünlüğüne karşı yapılacak her türlü alçak girişimin karşısında yüce milletimizi bulacaklar.

Ahiret hayatında Peygamberimize komşu olma bahtiyarlığına erişen 251 şehidimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Milletimizi, devletimizi yaşatmak için canlarını seve seve vermeyi göze alan bütün gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. 'Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm, ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm' diyerek kendi selalarına koşarak giden vatan aşığı kahraman milletimize bir kez daha selam olsun. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, milli birliğimizin, kardeşliğimizin daha da muhkem olmasına vesile olmasını diliyorum."