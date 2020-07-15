Ukrayna'dan 15 Temmuz'un yıl dönümünde destek mesajı
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'ye destek mesajı paylaştı.
Ankara
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Türkiye'nin birlik ve demokrasi günüdür. Dostumuz ve ortağımıza dinçlik ve iyilik dilerim." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.