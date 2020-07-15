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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Ukrayna'dan 15 Temmuz'un yıl dönümünde destek mesajı

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'ye destek mesajı paylaştı.

Talha Yavuz   | 15.07.2020
Ukrayna'dan 15 Temmuz'un yıl dönümünde destek mesajı

Ankara

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Türkiye'nin birlik ve demokrasi günüdür. Dostumuz ve ortağımıza dinçlik ve iyilik dilerim." ifadesini kullandı.

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