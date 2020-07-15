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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene katılıyor
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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Ayasofya Meydanı'nda '15 Temmuz' konulu koreografi ilgiyle izlendi

İletişim Başkanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına özel hazırlanan "15 Temmuz" temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi.

Mehmet Kara   | 15.07.2020
Ayasofya Meydanı'nda '15 Temmuz' konulu koreografi ilgiyle izlendi

İstanbul
                    

İletişim Başkanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına özel hazırlanan "15 Temmuz" temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi.

Ayasofya Camisi'nin önünde kırmızı-beyaz ay yıldızlı tişörtler giyen 100 kişilik ekiple gerçekleşen gösteride, darbe girişiminin önemli noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle Türk bayrağı ve Türk haritası koreografisi oluşturuldu.

Vatandaşların ilgiyle izlediği çalışmada ayrıca "Tek millet, tek bayrak, tek devlet" ile "15 Temmuz'u unutma" ve "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" koreografilerine yer verildi.





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