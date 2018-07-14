Şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

NİĞDE

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde, 15 Temmuz arifesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Darbe girişiminin seyri değiştirerek demokrasi mücadelesinin sembol ismi haline gelen şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda ziyaretçi, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve memleketlerinden getirdikleri toprakları kabrin üzerine döktü.

Sinop Erfelek Kaymakamlığı tarafından oluşturulan 15 Temmuz Hatıra Ormanı'ndan gönderilen toprağı şehidin kabrine döken Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Erfelek Kaymakamı Murat Mete ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayabaşı, şöyle konuştu:

"Yalnızca Niğde değil, Türkiye'nin her tarafından sembol isim haline gelen şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrine akın akın insanlar gelmekte, duygularını paylaşmakta ve dua etmekte. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde aziz şehitlerimiz anısına oluşturulan hatıra ormanlarından gönderilen ufak da olsa bir toprak, şehidin sadece Niğde'nin değil, Türkiye'nin, İslam aleminin şehidi olduğunu göstermekte."

Ailesiyle Adana'dan gelen İsmail Ersakay da vatanın sahipsiz olmadığı belirterek, "Bir Ömer Halisdemir gidiyor, Allah'ın izniyle binlercesi geliyor. Vatan Çanakkale'de olduğu gibi gidip de gelmeyenler, dönüp de bulmayanlarla dolu. Ne mutlu kutlu dava için şehit olanlara, uğraşanlara, çalışıp çabalayanlara. Allah rahmet eylesin. Hakkını ödeyemeyiz ama arkasından yeni Ömer Halisdemirler çıkartabiliriz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Salih Mikail Ekici de çocuklarıyla Çukurkuyu'ya geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah bir daha aziz vatanımıza böyle şeylerin olmaması için bizlere düşen çok büyük görevler var. Evlatlarımıza, ailemize, eşimize, dostumuza dini, milli duyguları aşılamamız lazım. Bir baba olarak darbe girişiminden sonra doğan evladımın ismini Ömer Halisdemir koymakla çok gurur duyuyorum çünkü bir Ömer Halisdemir gider bin Ömer Halisdemir gelir. İnşallah ülkemiz bir daha bu tür olaylarla karşılaşmaz."

İstanbul'dan ailesiyle gelen bedensel engelli Mehmet Emin Güngördü de ziyaret sırasında çok duygulandığını dile getirerek, "Anadolu'nun en ücra köşelerinden birileri yetişip Türkiye'nin kaderini değiştirebiliyorsa herkesin kendini ve kanının kıymetini iyi bilmesi lazım. Türk milleti kahraman bir millettir. Allah'ın izniyle hep öyle olacaktır. Milli ve dini duygularımızı harmanladığımız zaman Allah'ın izniyle bizim karşımızda hiçbir güç duramaz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 15 Temmuz Derneği ve Nevşehir Belediyesinin daveti üzerine Kapadokya'yı gezen, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da şehit olanların çocukları da Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Derneğin avukatı Faruk Görmüş, hain darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olanlarının çocuklarıyla Şehit Halisdemir'i ziyaret ettiklerini ve dua okuduklarını belirterek, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.