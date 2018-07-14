15 Temmuz fotoğrafları gazi milletvekili Öçal'ı duygulandırdı

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin Ankara ve İstanbul'da çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Onikişubat Belediyesi ve Anadolu Ajansının iş birliğinde bir alışveriş merkezinde açılan sergide, AA foto muhabirlerinin objektifinden 40 fotoğraf yer alıyor.

Kahramanmaraşlıların büyük ilgi gösterdiği serginin açılışı, 15 Temmuz gazisi ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel tarafından yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığının önünde çekilen fotoğrafta kendisini ve kızını gören Öçal, duygusal anlar yaşadı.

15 Temmuz gazisi Öçal, gazetecilere yaptığı açıklamada, darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçtiğini ancak hala zerre zerre yaşadığı o anları, bütün hücreleriyle hissettiğini dile getirdi.

Fotoğrafta kızını ve kendisini görünce duygulandığını aktaran Öçal, şunları kaydetti:

"O gün meydana ilk inenlerdendik. Durumun vahametini anlayıp inen vatandaşlardandık. Büyük bir zulümdü. Vicdanlarımızı yaralayan bir zulümdü. Psikolojimizi yaralayan bir zulümdü. Halka karşı işlenmiş ve devlete karşı işlenmiş bir suçun ötesinde sivillere karşı işlenmiş en büyük bir saldırıydı. Ciddi psikolojik yaralanmalar yaşadık. Orada o kadar şehit insanı görmek, parçalanmış cesedi görmek ki bunlar sıradan ölüm vakaları değildi. Vücut bütünlüğü tamamen bozulmuş vatandaşlarımız vardı. Gencecik çocuklarımızın bedenleriyle karşılaştık."

"Bunlara karşı asla merhametli olmayalım"

Öçal, o gün bir anne olarak her şeyden önce kızıyla meydanlara gittiğini, Genelkurmayın önünde çocuğuyla beraber olan bir anne olduğunu belirtti.

15 Temmuz'da o anları yaşayan biri olduğuna dikkati çeken Öçal, şöyle devam etti:

"Bunları yaşayan biri olarak her zaman şunu söyledim. Adaletli olalım ama bunlara karşı asla merhametli olmayalım. Asla adalet çizgisinden sapmayalım merhametli de olmayalım. Bunu birebir yaşamış bir kardeşiniz olarak, Türkiye vatandaşı olarak, onurlu bir Türkiye vatandaşı olarak, çünkü o an milli iradeye, halkın iradesine, devlete karşı işlenmiş bir savaş suçu, bu işgalin dışında da tamamen bir savaş suçuydu. Sivil halka yönelmiş bir katliam olayıydı. Bunlara karşı merhametli olmayacağız. Çünkü o gün onlar gencecik insanlara merhamet etmedi, acımadı, kadın ve genç demeden tanklarla, toplarla, zırh delici kurşunlarla halka ateş açıldı. Halkın iradesine kurşun sıktılar. Bunları asla unutmayacağım. Kimse de unutmasın, unutturmayacağız."

- "Gerçekten bu bir destan"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de fotoğraf sergisinin önemine işaret ederek, "Hain kalkışmayı unutturmamak için tekrar milletimizin hafızalarına nakşetmek için Anadolu Ajansımızla beraber o hain saldırı günü ülkemizin çeşitli yerlerinde çekilen resimleri sergi şeklinde açarak Kahramanmaraş halkımızın görmesine vesile olmaya çalıştık." dedi.

Bunun gerçekten bir destan olduğuna dikkati çeken Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin kahraman insanları o hain darbe teşebbüsüne çıplak ellerle, üzerilerinde bir çakı dahi olmadan sadece sırtlarına geçirebildikleri o kutsal bayrağımızla beraber mücadele ederek darbe girişimini bertaraf ettiler. Halkın iradesine, demokrasiye, özgürlüklerimize gem vuramayışlarının önemli bir göstergesiydi. İşte bu güzel insanlar, kahraman Türk milleti bir defa daha hem ülkemizin içerisinde, hem de uluslararası platformda bu ülkenini millet iradesinin daim olacağını, milli iradesine gem vurulamayacağını bir defa daha göstermiş oldular."

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel ise Onikişubat Belediyesi ile Anadolu Ajansının organize ettiği "15 Temmuz Demokrasinin Zaferi" sergisinin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

15 Temmuz'un unutulmaması adına serginin önemini vurgulayan Görgel, "15 Temmuz bir kahramanlık destanıydı. O gün hep birlikte milletimiz, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıktı." dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Mahçiçek, vatandaşlara 15 Temmuz temalı Kur'an-ı Kerim cüzü hediye etti.

"15 Temmuz Destanı Milli İradenin Yükselişi" sergisi hafta başına kadar gezilebilecek.

