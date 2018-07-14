TİKA'dan 5 bin Sudanlıya tohum desteği

HARTUM

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudanlı 5 bin ihtiyaç sahibi çiftçiye tohum desteği sağlıyor.

Cezire ve Sinnar eyaletlerinde tamamlanan "Tohum ve Fidan Projesi", sırasıyla Darfur bölgesindeki Orta, Doğu, Kuzey, Güney ve Batı eyaletlerinde devam edecek.

Proje kapsamında sarı ve beyaz darı, yer fıstığı, süper bakla, bamya, domates, soğan, kavun, havuç, karpuz çekirdeği ve susam olmak üzere 50 ton tohum, 1500 meyve fidanı ile sulama pompaları ve basit zirai aletler, yıl içerisinde 5 bin Sudanlı çiftçiye teslim edilecek.

TİKA Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tohum projesini Sudan'da 2010'dan bu yana gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güngenci, TİKA'nın, tohum projesiyle başta Darfur olmaz üzere istikrar ve istihdamın artırılmasına yardımcı olduğunu belirterek, "2010'dan bu yana Sudan'da gerçekleştirdiğimiz Tohum ve Fidan Projesi, her sene gelişerek devam ediyor. Projemiz, binlerce Sudanlı çiftçinin umudu oluyor." dedi.

Muhabir: Abdullah Uluyurt