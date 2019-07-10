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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Meclis, 15 Temmuz şehitlerini anıyor

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz'da, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.

Meltem Öztürk   | 10.07.2019
Meclis, 15 Temmuz şehitlerini anıyor

TBMM

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz'da, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Şentop ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Karşıyaka Mezarlığı, Özel Harekat Başkanlığı ve TÜRKSAT'ı ziyaret edecek.

TBMM'nin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu.

Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, ilk olarak 15 Temmuz Pazartesi günü, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Heyet daha sonra 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminde 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına geçecek. Şentop, TÜRKSAT'ta düzenlenen anma programına da katılacak.

Daha sonra TBMM'de anma töreni gerçekleştirilecek. Şentop, 15 Temmuz’da TBMM’de gazi olan emniyet personeline plaket verecek.

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te özel gündemle toplanacak.

Şentop'un birleşimi açmasının ardından İstiklal Marşı okunacak. Genel Kurulda, TBMM'de temsil edilen grupların başkanlarına 10'ar dakika, grubu bulunmayan partilerden birer temsilciye 3'er dakika söz verilecek.

Öte yandan, etkinlikler kapsamında, yarın Mecliste "Foto Muhabirlerinin Gözüyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" fotoğraf sergisi açılacak.

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