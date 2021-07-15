Milli Savunma Bakanı Akar: Milletimizin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz'da hainlerin darbe girişiminin akamete uğratıldığını belirterek "Milletimizin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine, "Asil milletimiz memleketini, milletini, bayrağını seven evlatları ile birlikte silahlı kuvvetler mensupları, polisi jandarmamızla bir bütün halinde tüm milletimiz karşı koymak sureti ile bu alçakların bu hainlerin girişimini akamete uğratmıştır. Milletimizin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.