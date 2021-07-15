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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nin açılışını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nin açılışını gerçekleştiriyor.
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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Milli Savunma Bakanı Akar: Milletimizin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz'da hainlerin darbe girişiminin akamete uğratıldığını belirterek "Milletimizin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Sarp Özer   | 15.07.2021
Milli Savunma Bakanı Akar: Milletimizin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine, "Asil milletimiz memleketini, milletini, bayrağını seven evlatları ile birlikte silahlı kuvvetler mensupları, polisi jandarmamızla bir bütün halinde tüm milletimiz karşı koymak sureti ile bu alçakların bu hainlerin girişimini akamete uğratmıştır. Milletimizin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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