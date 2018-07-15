FETÖ'nün yeni merkezi Almanya

Darbe girişimi sonrasında Almanya'ya kaçan yaklaşık 14 bin örgüt üyesi, Almanya'daki FETÖ yapılanması tarafından korunuyor.

BERLİN

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçmesinin ardından Almanya'yı yeni merkez yapma konusunda çabalarına hız kesmeden devam ediyor.

Darbe girişiminden sorumlu olduğu şüphesiyle Türkiye'de aranan pek çok FETÖ'cünün Almanya'ya kaçtığı, kendi üyeleri tarafından Alman medyasına verilen demeçlerde teyit ediliyor.

Kırmızı listede arananlar arasındaki FETÖ'nün üst düzey kadrosunda olduğu iddia edilen isimlerden Abdullah Aymaz ve Mehmet Ali Şengül gibi isimlerin Almanya'da bulunduğu biliniyor.

Alman basınında, darbe girişimi sonrasında Almanya'ya kaçan yaklaşık 14 bin örgüt üyesinin, ülkedeki FETÖ yapılanması tarafından korunduğu haberleri yer alıyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, darbe girişiminden sonra bu yılın haziran ayına kadar diplomatik pasaport taşıyan 296 ve hizmet pasaportu bulunan 881 kişi Federal Göç ve Mülteci Dairesine iltica talebinde bulundu.

Bunların yarısına iltica hakkı tanınması, FETÖ'nün Almanya'yı yeni merkez olarak kabul ettiğini ortaya koyuyor.

FETÖ firarilerine mülteci derneğinden yardım

Almanya'daki FETÖ'cü kuruluşlar, Türkiye'den kaçan eski savcı, öğretmen, iş adamı ve diğer memurların bulunduğu binlerce yandaşını mültecilere yardım için kurulan, örgüte yakın ''Sığınmacılar İçin Yardım Aksiyonu (Aktion für Flüchtlingshilfe)" adlı Alman derneğine yönlendirerek buralarda kendilerine dil kursları, iş ve barınma konularında yardım edilmesini sağlıyor.

Eyalet yönetimleri ve federal hükümetin, FETÖ mensuplarına adeta "kucak açması" ve ülkedeki örgütlenmesinde her türlü kolaylığı sağlaması da yapının Almanya'yı önemli merkezlerinden biri olarak seçmesinin gerekçeleri arasında yer alıyor.

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Öte yandan, darbe girişimini Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığından yönettiği tespit edilen sivil imamlardan eski Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Adil Öksüz'ün Almanya'da kaldığı yönünde güçlü iddialar bulunuyor.

AA muhabirlerinin, gelen ihbar mektubunun ardından Öksüz'ün bir dönem Berlin'de kaldığını tespit etmesi ve Alman medyasının da durumu kaynaklarına teyit ettirmesi Öksüz'ün Almanya'da bulunduğu iddialarını güçlendiriyor.

Deşifre olmamak için okul ve iş yerlerinin ismi değiştiriliyor

Almanya'da FETÖ'ye ait 150'den fazla etüt merkezinin yarısı ve 25 okuldan 3'ünün öğrenci bulamaması nedeniyle kapandığı biliniyor.

Frankfurt yakınlarında bulunan Oberursel şehrindeki "Urselbach Gymnasium" adlı lise de sponsorların desteğini çekmesi ve öğrenci sayısındaki azalma dolayısıyla kapanarak 4 ay önce iflas başvurusunda bulundu.

FETÖ, deşifre olmamak adına uyguladığı yeni taktikle okul ve iş yerlerinin adını değiştiriyor.

Örneğin Köln'de adı "Diyalog Lisesi" olan FETÖ okulu, papaz olan Alman bilim adamının ismi verilerek "Ferdinand Franz Wallraf Gymnasiums" adını aldı.

Berlin'in Spandau ilçesinde adı daha önce "Tüdesb" olan lisenin ismi, bölgenin adı olan "Wilhelmstadt" ile değiştirildi.

FETÖ'nün okullardan daha çok kreş açmaya yöneldiği ve her geçen gün Almanya çapındaki kreş sayısını artırdığı gözleniyor.

Ancak darbe girişiminin ardından birçok ailenin çocuklarını okullardan alması nedeniyle zor durumda kalan FETÖ okullarının da son dönemde Türkiye'den kaçanların çocuklarının yerleştirilmesiyle yeniden yeterli sayıda öğrenciye kavuştuğu belirtiliyor.

Almanya'nın 19 farklı kentinde kurulu iş adamları derneklerinin bağlı bulunduğu "Girişimciler Derneği Federal Birliği (Bundesverband der Unternehmervereinigung-BUV)" faaliyetlerine ara vermese de kendine üye derneklerin internet sitelerini özellikle darbe girişimi sonrasında güncellememeleri dikkati çekiyor.

İş adamlarından bazılarının kendilerini kamufle etmek için iş yerlerinin isimlerini değiştirdikleri belirtiliyor.

FETÖ medyası

FETÖ'nün, Alman kamuoyunda pozitif imaj oluşturması ve Alman medyasında olumsuz haberlerin çıkmaması için de milyonlarca avroyu halkla ilişkiler şirketlerine aktardığı biliniyor.

FETÖ'ye ait Almanya'daki gazete ve televizyonlar kapatılsa da bazı FETÖ üyeleri aldıkları talimatla farklı isim ve yerlerde haber siteleri kuruyor.

Haber siteleri incelendiğinde bazılarının künyelerini gizleyerek sitelerin kime ait olduğunun bilinmemesini amaçladığı görülüyor.

Almanya'da FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen "Deutsch Türkisches Journal (dtj-online)" kısa bir süre güncellenmese de yayın hayatına devam ediyor.

FETÖ'nün tüm Almanya'daki medya yapılanmasının çatısı "World Medya" şirketinin lağvedilmeden önce genel müdürlüğünü yapan FETÖ'nün Avrupa imamı Abdullah Aymaz'ın Frankfurt'ta yaşadığı biliniyor.

FETÖ'ye ait, internet üzerinden yayın yapan MCEU televizyonu da yayınlarını devam ettiriyor.

Örgütün "Almanya sözcüsü" Karakoyun

Alman medyası Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı Ercan Karakoyun'un, Alman medyasında boy göstererek imaj çalışmalarında bulunduğu görülüyor.

Alman basınında, Karakoyun'un görüşleri, örgütün Almanya'daki sözcüsü sıfatıyla paylaşılıyor.

Karakoyun'un 2 Haziran 2016'da Federal Meclisin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını kabul eden kararının ardından Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir'i ziyaret etmesi ve bunu sosyal medyada paylaşması dikkati çekmişti.