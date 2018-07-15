Gençlerin direnişi belgesel oldu

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri Ümittan Ural (sağda) ve Orkun Koyuncu (solda), darbe girişimi sırasında meydanlara inen gençleri "Tankları Durduran Nesil" adlı belgeselde anlattı. ( Abdulhamit Topal - Anadolu Ajansı )

ANKARA - KEMAL KARADAĞ

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, darbe girişimi sırasında meydanlara inen gençleri "Tankları Durduran Nesil" adlı belgeselde anlattı.

Belgeselin yapımcılığını üstlenen, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyesi üniversite öğrencisi Orkun Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı meydanlara inerek demokrasiye sahip çıktıklarını belirtti.

Koyuncu, darbe girişimi sırasında gençlerin de meydanlarda yer aldığını, 18-30 yaş arasında olanların yaptıklarını hazırladıkları belgeselde anlattıklarını söyledi.

Belgeselin hedefinin 15 Temmuz destanını unutturmamak olduğunu vurgulayan Koyuncu, gazi olan gençler ve şehit aileleriyle görüştüklerini aktardı.

Koyuncu, "Yaşananlar kolay şeyler değildi. Meydanlara inen gençlerin yaşadıklarını belgesel karelerinde anlattık. Belgeselimiz bugün sosyal medya üzerinden yayınlacak." dedi.

"9 dakikalık belgesel hazırladık"

Belgeselin yönetmenliğini yapan üniversite öğrencisi Ümittan Ural da 8 kişilik bir ekiple belgeselin çekimlerinin yapıldığını dile getirdi.

Belgesel çekimlerinin, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 4 ayda tamamlandığını anlatan Ural, belgeselde genç gaziler ve darbe girişimine direndiği sırada şehit olan gençlerin aileleriyle yapılan görüşmelerin yer aldığını söyledi.

Belgeselin masraflarının kendi aralarında topladıkları paralarla karşılandığını ifade eden Ural, 9 dakikalık belgeselin adını "Tankları Durduran Nesil" koyduklarını ifade etti.

Ural, "Bizim yaş grubumuz darbeyi hiç görmedi. Darbeyi kitaplardan okuduklarımızla, büyüklerimizden duyduklarımızla biliyorduk. Vatan aşkı için gençlerimiz de darbe girişiminde meydanlara çıktı. Belgeselin amacı, vatanı için canını feda eden gençlerimizi anlatmak." diye konuştu.