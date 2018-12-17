Darbeci albayı tanık binbaşı yalanladı

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, tanık olarak dinlenen eski kurmay yarbay Serhat Akın, darbe girişiminin yaşandığı dönemde, 11 Temmuz itibarıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Sicil Şube Müdürü olarak yeni atandığını söyledi.

Şu anda KKK darbe girişimi davasının sanığı olduğunu belirten Akın, tayin olduğu hafta eski şube müdürünün de orada bulunduğunu ve devir teslim işlemlerinin sürdüğünü iddia etti.

Evini henüz taşımadığı için Merkez Orduevi'nde kaldığını anlatan Akın, 15 Temmuz'da da normal mesaiye gittiğini, saat 19.30-20.00 civarı mesaiden ayrılıp orduevine döndüğünü kaydetti.

Akın, saat 22.00-22.30 gibi şube müdürünün telefon ettiğini ve herkesin mesaiye gitmesine yönelik emri aktardığını belirterek, arabası olmadığı için Oran'daki lojmanlara gidip önce onu aldığını kaydetti.

Serhat Akın, saat 00.30 gibi kuvvete gittiklerini, nizamiyede giriş çıkışların yasak olduğunun belirtilmesi üzere kuvvette görevli olduklarını söylediklerini, askerin de içeride bulunan subay ya da astsubaya durumu ilettikten sonra girebildiklerini bildirdi.

Personel başkanlığı katındaki odasına gittiğini ve durumu öğrendikten sonra sabaha kadar odasından çıkmadığını öne süren Akın, sabah herkes mesaiden ayrılırken kendisinin de kışlayı terk ettiğini söyledi.

Akın, odasında bulunduğu için yaşananlardan bilgisi olmadığını iddia etti.

Bir isim listesinden haberi olup olmadığı sorulan Akın, böyle bir şey olmadığını belirtti.

Sanıklardan eski binbaşı Ali Tiryaki'nin, kendisini tanıyıp tanımadığını ve görüşüp görüşmediklerini sorması üzerine Akın, tanımadığını ve görüşmediklerini öne sürdü.

İtirafçı tanığın beyanı

Tanık eski binbaşı A.K. ise 8 Temmuz 2017'de TSK'dan ihraç olduğunu, o zamana kadar KKK karargahında çalıştığını söyledi.

15 Temmuz'da mesainin normal başladığını ifade eden A.K, saat 13.30 civarı, ilgili şube müdürü kurmay albay Eşref Mert'in yanına giderek yaptığı bir çalışmayla ilgili sunum yaptığını belirtti.

"Odasından çıkacakken bana önemli bir görev vereceğini ve bunu mutlaka başarmamı söyledi. İki şahsa yönlendirdi." diyen A.K, yönlendirdiği kişilerden birinin kurmay yarbay Serhat Akın, diğerinin kurmay albay Mutlu Serkan Vurdem olduğunu bildirdi.

Şube müdürünün bu kişilerden birinin yanına gitmesinin yeterli olacağını söylemesi üzerine aynı binadaki Serhat Akın'ın yanına gittiğini ifade eden A.K, gittiğinde odada bu davanın da sanıklardan binbaşı Ali Tiryaki ile 3 ya da 4 kişi daha olduğunu kaydetti.

A.K, "Akın, 'Bu gece tüm kuvvetler burada. Eski tabirle 'darbe yapılacak' dedi." diye konuştu.

Akın'ın odadakilerin isimlerini sorduğunu, isim listesinden de kontrol ettiğini belirten A.K, Akın'ın daha sonra da "Bizden haber bekleyin" diyerek odalarına gönderdiğini söyledi.

Çalışma odası bodrum katında olduğu için odasına geçtiğini ve telefon irtibatını bitirdiğini anlatan A.K, günlük izin yazdırıp şube müdürüne haber vermeden mesaiyi terk ettiğini bildirdi.

A.K, cep telefonunun saat 16.30 gibi çalmaya başladığını belirterek, telefonu sessize aldığını, çağrılara cevap vermediğini ifade etti.

Daha sonra santralden, eşinin telefonu üzerinden arandığını ve kışlaya çağrıldığını dile getiren A.K, aramaların sonu gelmeyeceği için saat 20.15 gibi birliğe gittiğini anlattı.

A.K, arayan kişiyi bulup "Beni niçin aradığınızı biliyorum. Gelmeyeceğim, katılmayacağım. Beni rahatsız etmeyin." dedikten sonra saat 20.40 gibi de çıktığını söyledi.

Mutlu Serkan Vurdem'in odasına gidip gitmediği sorulan A.K, onun odasına gitmediğini kaydetti.

A.K, örgütle bağının sorulması üzerine de FETÖ/PDY ile ortaokul yıllarında tanıştığını, harp okulu döneminde de örgüt üyeleriyle görüşmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Serhat Akın'daki isim listesi sorulan A.K, listenin kurşun kalemle yazılmış olduğunu ancak isimleri görmediğini belirtti.

Diğer tanık beyanlarının ardından duruşmaya öğle arası verildi.