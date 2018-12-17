Dicle Barajı'nda kopan kapak yarın monte edilecek

Dicle Barajı'nda açılan kapaklardan birinin kopması sonucu su seviyesinin yükselmesi nedeniyle barajda su tahliyesi devam ederken, kopan kapağın yarın yerine monte edilmesi planlanıyor.

Fotoğraf/AA: Ömer Yasin Ergin

DİYARBAKIR

Dicle Nehri üzerinde Dipni ve Maden çaylarının birleştiği noktada sulama, içme suyu ve enerji amaçlı inşa edilen ve 1997'de su tutma işlemine başlanan Dicle Barajı'nda, aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için 4 gün önce açılan kapaklardan biri kopmuştu. Olayın ardından tahliyesi planlanan 270 milyon metreküp suyun yüzde 95'i boşaltıldı.

Saniyede yaklaşık 160 metreküp suyun tahliye edildiği barajda, kopan kapağın yerine Ilısu Barajı'ndan batardo kapak getirildi.

Kapak, planlanan suyun tamamının tahliyesinin ardından yarın yerine monte edilerek su akışı tamamen kesilecek.

Taşkın alanında kaldıkları için zarar gördüler

Dicle Nehri'nde su seviyesi hızla düşerken, herhangi bir can ve önemli ölçüde mal kaybı yaşanmadan sorun aşıldı. Kısmen zarar gören tarım alanları ile On Gözlü Köprü civarındaki işletmelerin nehir yatağının doğal taşkın alanı içerisinde kaldığı belirtildi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda 13 Aralık'ta aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu nehirdeki su seviyesi yükselmişti.

