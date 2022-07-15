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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beraberindeki heyet ile Edirnekapı Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Şehitliğinde düzenlenen anma törenine katılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “1. Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu”nun startı Ankara Millet Bahçesi'nden veriliyor.
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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşın tek yürek dirilişin sembolü olduğunu belirterek, "Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı." ifadelerini kullandı.

Orhan Onur Gemici   | 15.07.2022
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kalkan diye yüreğini kuşanan milyonların yolu tankların önünde kesişti o gece. Yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu. Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğruna verilen asil mücadeleyi asla unutmayacak, anısını daima yaşatacağız."


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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
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