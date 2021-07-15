Bayraktar AKINCI '15 Temmuz Saygı Uçuşu'nu tamamladı
Bayraktar AKINCI, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına yaptığı "Saygı Uçuşu"nu tamamladı.
İstanbul
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar AKINCI S-1 15 Temmuz Saygı Uçuşu'nu tamamladı! #TürkiyeGeçilmez" ifadelerine yer verildi. Bayraktar AKINCI S-1, Çanakkale Saros Körfezi'nde yaptığı uçuşta 15 Temmuz anısına gökyüzüne "15" yazdı ve hilal çizdi.
🛫 1️⃣5️⃣ 🌙 🛬— BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 15, 2021
Bayraktar #AKINCI S-1 #15Temmuz Saygı Uçuşu'nu tamamladı! ✈️🐳🚀#TürkiyeGeçilmez 🇹🇷 pic.twitter.com/eeI8WOeEcK
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), geçen hafta gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.