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Teknoloji, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Bayraktar AKINCI '15 Temmuz Saygı Uçuşu'nu tamamladı

Bayraktar AKINCI, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına yaptığı "Saygı Uçuşu"nu tamamladı.

Tolga Yanık   | 15.07.2021
Bayraktar AKINCI '15 Temmuz Saygı Uçuşu'nu tamamladı

İstanbul

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar AKINCI S-1 15 Temmuz Saygı Uçuşu'nu tamamladı! #TürkiyeGeçilmez" ifadelerine yer verildi. Bayraktar AKINCI S-1, Çanakkale Saros Körfezi'nde yaptığı uçuşta 15 Temmuz anısına gökyüzüne "15" yazdı ve hilal çizdi.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), geçen hafta gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.

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