Başkentte ByLock operasyonu: 15 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 15'i yakalandı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, geçmişte Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) çeşitli konumlarda faaliyette bulunan, itirafçılarca teşhis edilen, örgütün tepe yönetimiyle irtibatlı olan ve ByLock kullandığı belirlenen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
FETÖ'nün sivil yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.