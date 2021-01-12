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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Başkentte ByLock operasyonu: 15 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 15'i yakalandı.

İsmet Karakaş   | 12.01.2021
Başkentte ByLock operasyonu: 15 gözaltı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, geçmişte Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) çeşitli konumlarda faaliyette bulunan, itirafçılarca teşhis edilen, örgütün tepe yönetimiyle irtibatlı olan ve ByLock kullandığı belirlenen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

FETÖ'nün sivil yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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