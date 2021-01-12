Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist tespit edildi.
Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.