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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 12.01.2021
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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