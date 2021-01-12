Iğdır'da beyaza bürünen kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu
Iğdır'da etkili olan sis ve kırağının beyaza bürüdüğü kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu.
Iğdır
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava, bir yandan hayatı zorlaştırırken diğer taraftan da güzel görüntüler oluşturuyor.
Iğdır'da kent merkezi ve köylerde etkili olan sis ve kırağı, kayısı bahçelerini beyaza bürüdü.
Özellikle yıllık yaklaşık 45 bin ton kayısı üretiminin gerçekleştiği bahçeleri kaplayan kırağı, görülmeye değer görüntüler sundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.