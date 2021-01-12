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Iğdır'da beyaza bürünen kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu

Iğdır'da etkili olan sis ve kırağının beyaza bürüdüğü kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu.

Hüseyin Yıldız   | 12.01.2021
Iğdır'da beyaza bürünen kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Iğdır'da beyaza bürünen kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu

Iğdır'da kent merkezi ve köylerde etkili olan sis ve kırağı, kayısı bahçelerini beyaza bürüdü. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava, bir yandan hayatı zorlaştırırken diğer taraftan da güzel görüntüler oluşturuyor. 

Iğdır'da kent merkezi ve köylerde etkili olan sis ve kırağı, kayısı bahçelerini beyaza bürüdü.

Özellikle yıllık yaklaşık 45 bin ton kayısı üretiminin gerçekleştiği bahçeleri kaplayan kırağı, görülmeye değer görüntüler sundu.

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