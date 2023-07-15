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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde konuşuyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı’ndan yayındayız.
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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

AK Parti'den 15 Temmuz'a özel video

AK Parti, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşananlara ilişkin video hazırladı.

Kemal Karadağ  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
AK Parti'den 15 Temmuz'a özel video

Ankara

Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "15 Temmuz günü vatanımıza kasteden hain darbe girişimine karşı kadın, genç, yaşlı milyonlarca insanımızın canları pahasına verdiği kahramanlık, dik duruş, fedakarlık mücadelesini unutmadık, unutmayacağız. Bu uğurda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hürmet ve şükranlarımızı sunarız." ifadeleri kullanıldı.

AK Parti'nin paylaşımında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk milletinin direnişini anlatan görüntülere de yer verildi.

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