Franca mposht Marokun dhe bëhet gjysmëfinalistja e parë e Kupës së Botës 2026

Ahmet Salih Alacaci
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Franca mundi Marokun 2-0 të enjten për t'u bërë skuadra e parë që arrin në gjysmëfinalen e Kupës së Botës, duke i dhënë fund garës së skuadrës afrikano-veriore në turneun 2026, transmeton Anadolu.
Pas një pjese të parë pa gola në Gillette Stadium në Boston, Kylian Mbappe depërtoi në minutën e 60-të me një përfundim të fuqishëm përtej portierit të Marokut Yassine Bounou. Ishte goli i tetë i Mbappes në turne, i 12-ti në ndeshjen me eliminim direkt në Kupën e Botës dhe i 20-ti në total në kompeticion.
Franca dyfishoi epërsinë gjashtë minuta më vonë, kur Mbappe bëri një pasim në rrugën e Ousmane Dembele, i cili kaloi përmes mbrojtjes së Marokut dhe përfundoi për të bërë 2-0.
Maroku luftoi për të krijuar raste në fillim të ndeshjes dhe nuk regjistroi një gjuajtje deri në fundin e pjesës së parë.
Skuadrat ishin takuar edhe në gjysmëfinale të Kupës së Botës 2022 në Katar, ku edhe Franca kishte dalë fituese me të njëjtin rezultat për të arritur në finale.