Ekipi turk Muglaspor transferon futbollistin shqiptar Jurgen Çelhaka

Ali Rıza Akkır
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Ekipi i Ligës së Parë Turke Trendyol, Muglaspor, njoftoi se ka transferuar futbollistin shqiptar Jurgen Çelhaka (25), transmeton Anadolu.
Në njoftimin e klubit bardhejeshil thuhet se është nënshkruar kontratë zyrtare me mesfushorin defensiv shqiptar Jurgen Çelhaka, i cili së fundmi ishte pjesë e ekipit slloven të PrvaLigës, NK Olimpija Ljubljana.
Në njoftim theksohet se Çelhaka gjatë karrierës së tij ka luajtur për KF Tirana, Legia Varshavë dhe NK Olimpija Ljubljana.
"Çelhaka gjatë karrierës së tij ka luajtur edhe në garat e Ligës së Kampionëve, Ligës së Konferencës dhe Ligës së Evropës. Në ceremoninë e nënshkrimit të kontratës, e cila u mbajt në ambientet e klubit tonë, morën pjesë edhe zëdhënësja jonë për media, avokatja Nacide Bulbul, si dhe kapiteni i përgjithshëm i klubit, Suleyman Çulha. Jurgen Çelhaka, i cili sezonin e kaluar u aktivizua në 28 ndeshje zyrtare, i urojmë suksese me fanellën tonë bardhejeshile. Mirë se erdhe Jurgen Çelhaka", thuhet nga klubi.