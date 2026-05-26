BE-ja konfirmon progresin e Shqipërisë në negociatat e anëtarësimit

Shpetim Hiseni
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Shqipëria ka përfunduar me sukses piketat e ndërmjetme për grupkapitullin e Themeloreve në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, u bë e ditur gjatë Konferencës së 8-të Ndërqeveritare Shqipëri–BE në Bruksel, transmeton Anadolu.
Në konferencën e përbashkët për shtyp pas takimit, morën pjesë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, komisionerja për Zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos dhe zëvendësministrja për Çështjet Evropiane e Administratës Greke të Qipros Jugore, Marilena Raouna.
Edi Rama deklaroi se Shqipëria ka çelur të gjithë kapitujt negociues brenda 11 muajve dhe se procesi ndodhet në një fazë të avancuar. Ai tha se vendi ka kaluar në një fazë ku negociatat përfaqësojnë “fillimin e fundit” dhe se përgjegjësia është rritur.
Ai gjithashtu tha se janë shënuar përmirësime ekonomike, përfshirë rritjen e PBB-së dhe pagave mesatare në sektorin publik dhe privat, si dhe forcimin e institucioneve dhe sistemit të drejtësisë.
Ndërkaq, Marta Kos mbështeti vizionin e Shqipërisë për mbylljen e negociatave deri në fund të vitit 2027 dhe vlerësoi progresin e vendit në procesin e integrimit.
“Ne vazhdojmë të mbështesim objektivin ose vizionin e Shqipërisë për të mbyllur negociatat deri në fund të vitit 2027”, tha ajo.
Komisarja evropiane tha se Shqipëria ka përmbushur me sukses piketat e ndërmjetme për grupkapitullin e Themeloreve dhe se kjo i mundëson vendit të ecë përpara drejt hapave të mëtejshëm në negociata.
Nga ana tjetër, Raouna vlerësoi progresin e Shqipërisë dhe theksoi se ky zhvillim hap rrugën për nisjen e mbylljes provizore të kapitujve negociues pas përmbushjes së kushteve të tjera.
Ajo theksoi se procesi i zgjerimit është një prioritet strategjik dhe se Shqipëria ka treguar përkushtim në zbatimin e reformave.