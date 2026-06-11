Racizmi anti-musliman në Austri arrin kulmin

Timo Kirez
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Organizata joqeveritare Qendra e Dokumentimit dhe Këshillimit për Islamofobinë dhe Racizmin Anti-Musliman (Documentation Center Austria) raporton se racizmi anti-musliman ka arritur një nivel të ri, transmeton Anadolu.
Sipas raportit të 11-të për racizmin anti-musliman që u publikua sot, janë regjistruar 1.684 incidente, numri më i lartë që nga themelimi i qendrës në vitin 2014. Këto përfshijnë një rast vrasjeje që dyshohet të jetë me natyrë anti-muslimane, të cilin "Documentation Center Austria" nuk e shpjegon në raportin e saj.
Sipas organizatës, ekspertët vlerësojnë se numri aktual i rasteve të paraportuara të racizmit anti-musliman është dukshëm më i lartë. Raporti i këtij viti nga OJQ-ja titullohet "Jo një rast i izoluar, por një sistem" dhe përqendrohet në rrënjët strukturore të problemit.
Raporti shqyrtoi kushtet në të cilat lind, legjitimohet dhe rrënjoset racizmi anti-musliman në jetën e përditshme. Sipas organizatës, përveç politikës dhe medias, sistemet e kujdesit shëndetësor dhe ligjor po vihen gjithashtu nën një shqyrtim më të madh.
Raporti sheh lidhje me debatet politike, veçanërisht rreth politikës së ashtuquajtur "tolerancë zero" të Partisë Popullore Austriake (OVP) në pushtet si dhe diskutimit dhe miratimit të një ndalimi të shamisë për vajzat nën moshën 14-vjeç.
Nën sloganin "tolerancë zero", qeveria federale austriake dhe veçanërisht OVP, ndjek një qëndrim të ashpër politik që përqendrohet kryesisht në migrim, siguri dhe luftë kundër ekstremizmit. Shifrat në raportin e OJQ-së tregojnë se cilat fusha të jetës publike e formësojnë ndjeshëm diskursin. Sipas organizatës, përmbajtja mediatike përbën 33 për qind të rasteve të dokumentuara ndërsa komunikimi politik përbën një tjetër 27.1 për qind.
Të dyja fushat kontribuojnë në rrëfimet anti-muslimane që merren dhe përforcohen vazhdimisht në sferën publike, vëren raporti. Organizata gjithashtu thekson se gratë janë veçanërisht të prekura. Sipas raportit, 87 për qind e rasteve të diskriminimit të lidhura me fenë të raportuara në Zyrën e Komisionerit për Trajtim të Barabartë përfshijnë muslimanë ose njerëz të perceptuar si muslimanë, 90 për qind e të cilëve janë gra.
Si rezultat, "Austrian Documentation Center" bën thirrje për njohjen zyrtare të racizmit anti-musliman si një problem shoqëror, zgjerimin e qendrave të pavarura të këshillimit dhe masa më të forta kundër diskriminimit në institucionet qeveritare.