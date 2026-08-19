Princi belg Laurent njeh zyrtarisht djalin 26-vjeçar

Necva Taştan Sevinç
19 gusht 2026•Përditësim: 19 gusht 2026
Princi Laurent i Belgjikës e ka njohur zyrtarisht Clement Vandenkerckhove si djalin e tij, duke e bërë 26-vjeçarin princ të Belgjikës dhe trashëgimtar ligjor, raportuan mediat lokale të mërkurën, transmeton Anadolu.
Njohja e atësisë u regjistrua zyrtarisht para një regjistruesi civil, sipas revistës belge Soir Mag.
Laurent, vëllai më i vogël i Mbretit Philippe, zbuloi publikisht në shtator 2025 se ishte babai i Vandenkerckhove. Vandenkerckhove lindi para martesës së Laurent me Princeshën Claire në vitin 2003.
Pas njohjes zyrtare, Vandenkerckhove bëhet princ me të drejtë, megjithëse titulli nuk mbart asnjë rol zyrtar ose detyra përfaqësuese.
Ai gjithashtu nuk do të marrë fonde publike. Sipas një ligji të vitit 2013, ndihmat financiare janë të kufizuara për monarkun dhe trashëgimtarin e drejtpërdrejtë të fronit.
Ashtu si fëmijët e tjerë të Laurent - Princesha Louise dhe Princat Nicolas dhe Aymeric - Vandenkerckhove do të vazhdojë të mbajë veten përmes punësimit të tij.
Njohja e bën atë gjithashtu një trashëgimtar të plotë ligjor të babait të tij, duke i dhënë të drejtë për një pjesë të barabartë të pasurisë së Laurentit së bashku me tre gjysmëvëllezërit e motrat e tij.
Vandenkerckhove mund të aplikojë për të adoptuar mbiemrin e familjes së babait të tij, Saxe-Coburg, siç bëri Princesha Delphine pasi ish-Mbreti Albert II e njohu atë si vajzën e tij.
Megjithatë, ai thuhet se ka thënë se mbetet fort i lidhur me mbiemrin e tij aktual dhe nuk ka treguar ndonjë plan për ta ndryshuar atë.